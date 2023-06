Frauen-WM: Superstars führen US-Aufgebot an

Megan Rapinoe und Alex Morgan führen das Aufgebot von Titelverteidiger und Topfavorit USA für die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland an. Für die 37 Jahre und 33 Jahre alten Stürmerinnen ist das Turnier vom 20. Juli bis 20. August bereits die insgesamt vierte WM, an der sie teilnehmen. Gleiches gilt für Abwehrspielerin Kelley O‘Hara, die ebenfalls im Kader von Coach Vlatko Andonovski steht.