Ullrich glaubt an Titelchance der DFB-Frauen

Die öffentliche Diskussion um die Preisgelder kann Ullrich nicht nachvollziehen. "Es war in der Vergangenheit schon so, dass die FIFA einen Gesamtbetrag an die Nationalverbände ausgeschüttet hat. Die meisten Nationalverbände haben dann mit ihren Spielerinnen vereinbart, was davon an die Spielerinnen weitergereicht wird. Jetzt hat die FIFA genau festgelegt, was davon direkt an die Spielerinnen gehen soll", meinte die Generalsekretärin.