Vor Frauen-WM: Klopp besucht Popp und Co.

Der Teammanager des FC Liverpool plauderte in Herzogenaurach unter anderem mit Kapitänin Alexandra Popp (32) und posierte für Fotos mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55). „Kloppo in the House“, schrieb das DFB-Team bei Instagram und postete dazu einen Smiley mit Herzchen-Augen.

Popp und Co. haben in Herzogenaurach ihren ersten Teil der WM-Vorbereitung absolviert. Nach einer kurzen Pause beginnt am Samstag der zweite Teil rund um die Generalprobe gegen Sambia am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) in Fürth.