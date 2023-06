WM-Test gegen Vietnam: DFB-Frauen ohne sieben Spielerinnen

Die deutschen Fußballerinnen treten beim vorletzten WM-Test gegen Vietnam noch ohne das am Freitag angereiste Quintett von Meister Bayern München an.

Am 7. Juli steht noch die Generalprobe gegen Sambia in Fürth auf dem Programm, ehe es bei der Endrunde gegen Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane) geht. Am Dienstag hatten die Vize-Europameisterinnen die WM-Vorbereitung in Herzogenaurach begonnen.