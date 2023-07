Baustellen in der Abwehr: DFB-Frauen machen sich "keine Sorgen"

Die deutschen Fußballerinnen sehen sich trotz einiger Baustellen in der Abwehr gut gerüstet für ihr WM-Auftaktspiel. „Wir machen uns keine Sorgen. Wir haben gerade in den letzten Wochen noch mal intensiver daran gearbeitet“, sagte Abwehrspielerin Kathrin Hendrich am Donnerstag in Wyong. Am Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) starten die DFB-Frauen gegen Marokko ins Turnier.