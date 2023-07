Frauen-WM - Chatzialexiou: "Etwas mit dem Rücken zur Wand"

Die letzte WM-Vorrundenpartie am Donnerstag in Brisbane (12 Uhr MESZ im LIVETICKER) werde nun zur „Kopfsache“. Er habe „sehr viele Turniere erlebt und weiß, welche Konstellationen im Kopf zusammen kommen. Am Ende ist es wichtig, dass wir auf unsere Stärken bauen und selbstbewusst in dieses Spiel gehen, uns vertrauen“, sagte Chatzialexiou.