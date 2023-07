Frauen-WM: Knallhartes Kolumbien? DFB-Stars heiß auf Duell

Die Kolumbianerinnen gewannen ihr erstes Spiel am Dienstag gegen Südkorea (2:0), in der Vorbereitung hatte der Abbruch eines Testspiels gegen Irland wegen übertriebener Härte für Aufsehen gesorgt. Am Sonntag (11.30 Uhr) trifft die DFB-Auswahl in der zweiten Partie in Gruppe H in Sydney auf den Zweiten der Copa America aus dem Vorjahr.