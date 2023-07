DFB-Frauen setzen für WM-Titeltraum auf Schlaf-Gadget

Wer gegen Jetlag kämpft, kann jede Minute erholsamen Schlaf gebrauchen – das wissen auch die deutschen Fußballerinnen bei der WM in Australien und Neuseeland. So setzt Nationalspielerin Sydney Lohmann zur Überprüfung der nächtlichen Erholung auf einen Schlafring, ein technisches Gadget, das die 23-Jährige am Zeigefinger ihrer linken Hand trägt.

Was die Umstellung noch schwieriger macht: Die DFB-Frauen reisten vom deutschen Hochsommer in den australischen Winter. „Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, dass es so früh dunkel wird und so abkühlt“, sagte Lohmann. Tagsüber klettern die Temperaturen derzeit zwar auf um die 20 Grad, nachts aber wird es an der Central Coast mit einstelligen Werten sehr frisch.