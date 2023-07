Frauen-WM: So lief die Busparty der deutschen Frauen

Die kleine Siegesparty in der Nacht von Melbourne startete für die deutschen Fußballerinnen auf der Busfahrt zurück ins Hotel. Nach dem WM-Traumauftakt gegen Marokko (6:0) schmetterten Klara Bühl, Jule Brand, die angeschlagene Lena Oberdorf und ihre Teamkolleginnen voller Inbrunst den Hit „Girl on Fire“ von Alicia Keys.

Mit Kolumbien wartet eine „andere Wucht“

Am Dienstag ging es für das DFB-Team im Flieger von Melbourne nach Newcastle und von dort zurück ins Basislager in Wyong. In Vorbereitung auf die Partie gegen Kolumbien am Sonntag (11.30 Uhr) verordnete Voss-Tecklenburg ihren Spielerinnen zudem einen freien Tag am Mittwoch. Gegen die Kolumbianerinnen komme „eine andere Wucht auf uns zu“, warnte die Bundestrainerin.