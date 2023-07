Frauen-WM 2023: Frankreich trotz Fehlstart selbstbewusst vor Brasilien

Die französischen Fußballerinnen gehen trotz ihres Fehlstarts gelassen in den WM-Vorrundenkracher gegen Mitfavorit Brasilien. „Viele Mannschaften, die mit einem Paukenschlag in einen Wettbewerb starten, schaffen es nicht bis zum Ende. Wir müssen auf Kurs bleiben, ich habe Vertrauen in diese Mannschaft“, sagte Trainer Herve Renard.