Frauen-WM: DAZN-Moderatorin Laura Wontorra als Fan in Australien

Am Montagmorgen gewann die deutsche Frauennationalmannschaft das erste Gruppenspiel gegen Marokko mit 6:0 . Auch DAZN -Moderatorin Laura Wontorra war als im Stadion in Melbourne dabei - aber nur als Fan, um die deutsche Mannschaft zu unterstützen. Die 34-Jährige ist nicht beruflich vor Ort.

Auf Instagram nimmt die frühere SPORT1 -Moderatorin ihre Follower mit auf ihre Reise nach Australien. Unter eine Bildergalerie, die sie postete, schrieb die 34-Jährige: „Das Leben ist eine Reise, mach sie schön.“ Am Sonntag unternahm Wontorra noch eine Sightseeing-Tour durch Melbourne, ehe es am Montag auch mit der Fußballreise losging.

Eine Fotogalerie auf Instagram zeigt die Moderatorin dabei vor dem „AAMI Park“ in Melbourne und auf der Tribüne des Stadions. Dabei trug sie unter ihrer schwarzen Collegejacke das Auswärtstrikot der Frauennationalmannschaft und um den Hals einen gelben Australien-Schal. Im Stadion tauschte sie den Schal jedoch gegen eine Deutschland-Fahne ein.

In ihrer Story posierte Wontorra außerdem mit einem Kussmund zusammen mit WM-Maskottchen Tazuni, das an den in Australien und Neuseeland einheimischen Zwergpinguin erinnern soll.