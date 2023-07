Frauen-WM: DFB-Spielerin hofft auf Coming-Out im Männerfußball

„Gleichgeschlechtliche Liebe immer noch nicht selbstverständlich“

Freigang ist "froh, dass wir nicht in so einer Situation sind, wie es die Männer in Katar waren. Vielleicht haben wir es da ein bisschen einfacher in Australien." Bei der Männer-WM in Katar 2022 hatte der "One Love"-Streit zwischen FIFA und mehreren europäischen Verbänden lange für Nebengeräusche gesorgt.