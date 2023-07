Frauen-WM: DFB-Star muss ungewohnte Rolle einnehmen

Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth hat sich mit einem Positionswechsel bei der WM von der Offensive in die Defensive angefreundet.

Bei der Generalprobe gegen Sambia (2:3) hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Flügelspielerin als Rechtsverteidigerin aufgestellt. Stammkraft Giulia Gwinn (FC Bayern) war nach einem Kreuzbandriss nicht rechtzeitig fit genug für die Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) geworden.

Hilft Huth die VfL-Connection?

"Wer mich kennt, weiß, dass ich eine flexible Spielerin bin", erklärte Huth. "Bevorzugt natürlich in der Offensive. Ich habe in meiner Zeit in Frankfurt aber auch schon als Außenverteidigerin gespielt. Von daher ist mir diese Position jetzt nicht ganz unbekannt."