Frauen-WM: Kapitänin Bright bei Generalprobe zurück - England mit Remis

Fußball-Europameister England hat sich bei seiner WM-Generalprobe mit einem Remis begnügen müssen. Die Lionesses kamen gegen Olympiasieger Kanada nicht über ein 0:0 hinaus. Das Spiel in Bokarina/Australien fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Trotz des Unentschiedens gab es für die Engländerinnen acht Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen Haiti positive Nachrichten: Millie Bright war nach einer im März erlittenen Knieverletzung zurück auf dem Platz. Die Abwehrspielerin soll die Mannschaft bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in Vertretung der am Kreuzband verletzten Leah Williamson als Kapitänin anführen.