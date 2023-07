MVT: Rauch-Ausfall gegen Kolumbien "im Kollektiv auffangen"

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will den Ausfall von Linksverteidigerin Felicitas Rauch im zweiten WM-Spiel gegen Kolumbien gemeinschaftlich im Team kompensieren. "Wir wollen eine Haltung dazu haben, dass es egal ist, wer auf dem Platz steht. Wir helfen uns gegenseitig, jetzt erst recht", sagte Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz vor der Begegnung am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney.