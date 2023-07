„Nicht ideal“: Neuseelands Team nach Feuer evakuiert

Die Fußballerinnen von WM-Gastgeber Neuseeland sind nach einem Feuer in ihrem Hotel in Auckland kurzzeitig evakuiert worden. Die Spielerinnen mussten das Gebäude am Samstag durch einen Notausgang verlassen und fanden in einem benachbarten Restaurant Unterschlupf, teilte ein Sprecher mit. Wenig später wurde laut lokalen Medien ein Mann festgenommen und wegen Einbruchs und Brandstiftung angeklagt.