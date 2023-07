Rapinoe will sich mit WM-Titel verabschieden

US-Star Megan Rapinoe peilt zum Ende ihrer großen Karriere auf der internationalen Bühne den dritten WM-Titel an. „Das ist in unserem Hinterkopf. Wir wollen natürlich Geschichte schreiben, das wäre großartig“, sagte die 38-Jährige, die im Herbst dann auch in der heimischen Profi-Liga NSWL bei Seattle Reign Schluss macht.