Frauen-WM: Grings nominiert 16-Jährige für die Schweiz

Nationaltrainerin Inka Grings hat die 16 Jahre alte Offensivspielerin Iman Beney in das Schweizer Aufgebot für die Fußball-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) berufen. Der Verband gab den finalen Kader für die Endrunde am Montag bekannt. Angeführt wird die Nati von Rekordspielerin und -Torschützin Ana-Maria Crnogorcevic.