Spanien hofft gegen Costa Rica auf Einsatz von Putellas

Spanien hofft zum WM-Auftakt gegen Costa Rica am Freitag (9.30 Uhr MESZ/ZDF) auf einen Einsatz von Weltfußballerin Alexia Putellas. „Wir versuchen alles, damit Alexia morgen in der Lage ist, zu spielen“, sagte Trainer Jorge Vilda am Donnerstag: „Im Fall von Alexia geht es darum, alle Trainingseinheiten, so gut wie möglich zu nutzen, um Alexia bei uns zu haben.“