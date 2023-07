Tote nach Schüssen in Auckland - WM-Auftakt findet statt

Trotz eines gewalttätigen Zwischenfalls mit Todesopfern am Morgen in Auckland wird die Frauenfußball-WM wie geplant am Donnerstag eröffnet.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort

© AFP/SID/SAEED KHAN