ARD: WM-Achtelfinalsieg Australiens sehen 1,9 Millionen

Den 2:0-Erfolg von WM-Co-Gastgeber Australien im Achtelfinale gegen Dänemark haben in der Liveübertragung in der ARD am Montag 1,9 Millionen Fußballfans verfolgt. Der Marktanteil der um 12.30 Uhr angepfiffenen Begegnung betrug 22,0 Prozent.