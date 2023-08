DFB-Frauen gegen Südkorea mit Schüller und Hegering

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt im WM-Gruppenfinale gegen Südkorea in Brisbane (12.00 Uhr MESZ/ZDF) auf Doppel-Power im Sturm. Alexandra Popp und Lea Schüller laufen in der deutschen Offensive gemeinsam auf. Damit verändert „MVT“ ihre Startelf im Vergleich zum 1:2 gegen Kolumbien auf zwei Positionen.

Mittelfeldspielerin Lina Magull muss für Schüller zunächst auf der Bank Platz nehmen. In der Abwehrzentrale ersetzt Marina Hegering wie erwartet die am Oberschenkel verletzte Sara Doorsoun. Für die erfahrene Innenverteidigerin ist es nach einer Fersenprellung der erste WM-Einsatz in Australien.