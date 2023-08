DFB-Frauen vor Südkorea: "Wissen, was auf dem Spiel steht"

Die deutschen Fußballerinnen sind sich der Tragweite eines möglichen Scheiterns in der WM-Vorrunde bewusst. „Wir wissen, was auf dem Spiel steht - und was eine Niederlage bedeuten würde“, sagte Nationalspielerin Lena Lattwein dem Nachrichtenportal t-online vor dem Gruppenfinale am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) gegen Südkorea: „Jetzt geht es darum, mit einer überzeugenden Leistung die Gruppe zu beenden.“