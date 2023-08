Eiskalte Engländerinnen crashen Australiens WM-Party

Das Duell mit der alten Kolonialmacht hatte die Sportfans Down Under tagelang elektrisiert. "Ein alter Feind, eine neue Schlacht - und eine Nation voller Bewunderung hält den Atem an", titelte die Tageszeitung The Australian. Das Fußball-Fieber erreichte schließlich ungeahnte Dimensionen: 7,2 Millionen hatten am TV den Elfer-Krimi gegen Frankreich im Viertelfinale (7:6 n.E.) verfolgt.