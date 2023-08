Frauen-WM: Frankreich nutzt Brasilien-Aus zum Gruppensieg

Die französischen Fußballerinnen sind bei der WM in Australien und Neuseeland als Gruppensiegerinnen ins Achtelfinale eingezogen.

Das Team um die dreifache Torschützin Kadidiatou Diani bezwang Panama am Mittwoch in Sydney mit 6:3 (4:1) und beendete Gruppe F mit sieben Punkten an der Spitze.