Frauen-WM heute: Kolumbien gegen Jamaika LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Dienstag kommt es im Achtelfinale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft zum Duell zwischen Kolumbien und Jamaika. Für beide Mannschaften geht es in diesem Spiel um alles, denn nur der Sieger zieht ins Viertelfinale ein. Kolumbien hat bei dieser WM bislang vier Tore erzielt, allerdings auch in vier der letzten fünf Spiele mindestens ein Gegentor kassiert. Jamaika hingegen hat in der Gruppenphase alle drei Spiele ungeschlagen überstanden und dabei kein einziges Gegentor zugelassen.

Beide Mannschaften haben in der Gruppenphase durchaus unterschiedliche Vorstellungen geliefert. Kolumbien konnte im Angriff überzeugen, hatte aber auch immer wieder mit Konzentrationsfehlern in der Defensive zu kämpfen. Jamaika hingegen hat in der Gruppenphase vor allem mit einer stabilen Abwehrleistung geglänzt und konnte sich zudem auf eine herausragende Torhüterin in Person von Rebecca Spencer verlassen.

In diesem Achtelfinale darf man sich also auf eine spannende und ausgeglichene Partie freuen, in der es vor allem auf Taktik, Nervenstärke und Effektivität ankommen wird. Wir sind gespannt, wer am Ende die Oberhand behalten wird und sich das Ticket für das Viertelfinale sichern kann. Die Partie wird um 10 Uhr deutscher Zeit angepfiffen und von Schiedsrichterin Kate Jacewicz geleitet.

Wird Kolumbien gegen Jamaika heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live im ZDF verfolgt werden.

Frauen-WM heute: Wo wird COL gegen JAM im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV im ZDF, kann das auch Spiel im ZDF-Livestream live verfolgt werden.

Frauen-WM: Kolumbien gegen Jamaika im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Kolumbien gegen Jamaika im Liveticker bei SPORT1

