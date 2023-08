Irrer Baerbock-Vergleich zu Kuss-Eklat um Rubiales: "Wenn Angela Merkel ..."

Der Kuss-Eklat von Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales, der Jennifer Hermoso während der Siegerehrung der Frauen-WM auf den Mund geküsst hatte, zieht weite Kreise - von internationalen Sportverbänden bis in die deutsche Spitzenpolitik.

Auch Grünen-Politikerin Annalena Baerbock äußerte sich im Zuge des Frauen-Zweitligaspiels zwischen Turbine Potsdam und Carl Zeiss Jena und zog dabei einen Vergleich zum WM-Titel der DFB-Auswahl 2014: „Man muss sich nur mal vorstellen, Angela Merkel hätte 2014 Philipp Lahm so geküsst.“

Baerbock-Kritik an Rummenigge?

Letztgenannte Aussage dürfte sich unter anderem an Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge richten, der bei Sport Bild-Awards davon sprach, nicht zu übertreiben: „Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist - sorry, mit Verlaub - absolut okay.“