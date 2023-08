Frauen-WM: Olympiasiegerin spricht Klartext nach desaströsem Vorrunden-Aus

Deutschlands desaströses Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ist für Olympiasiegerin Tabea Kemme die Folge von grundlegenden und individuellen Defiziten.

In ihrer Kolumne für t-online stellte die 31-Jährige allerdings auch die Personalentscheidungen und Taktik von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg beim unzureichenden 1:1 im letzten WM-Gruppenspiel am vergangenen Donnerstag in Brisbane gegen Südkorea ausdrücklich infrage.