Klaveness verurteilt Kuss-Skandal

Die norwegische Verbandschefin Lise Klaveness hat den Kuss-Skandal von Luis Rubiales bei der WM-Siegerehrung auf das Schärfste verurteilt. "Ein Jahrhundert der Frauenfeindlichkeit überschattet wieder einmal die Freude am Spiel, den Stolz der Nationalmannschaft und die bemerkenswerten Leistungen auf dem Spielfeld", schrieb die 42-Jährige in einer in norwegischen Medien veröffentlichten Stellungnahme: "Anstatt sich über die Erfolge des Frauenfußballs zu freuen, wird eine altbekannte Geschichte erzählt: die Notwendigkeit, die Spielerinnen und den Sport selbst zu verteidigen."