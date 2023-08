Frauen-WM: Irres Elfer-Drama im Tor und als Schützin - Keeperin wird zur Heldin

Der Traum vom WM-Titel im eigenen Land lebt: Die australischen Fußballerinnen sind im eigenen Land zum ersten Mal überhaupt in ein WM-Halbfinale eingezogen. Das Team um Superstar Sam Kerr bezwang Frankreich in Brisbane im Elfmeterschießen mit 7:6. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden.

Frankreich hat mehr vom Spiel - Kerr dreht auf

Im zweiten Durchgang zeigten sich die Matildas von Beginn an stark verbessert. Wie schon im Achtelfinale gegen Dänemark wurde Kerr in der zweiten Hälfte unter dem Jubel der 49.461 Zuschauer eingewechselt, diesmal bereits in der 55. Minute. Gleich mit ihrer ersten Ballaktion leitete sie eine Chance von Hayley Raso ein, ihren Distanzschuss parierte Peyraud-Magnin.