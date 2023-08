Wiegman plädiert für "mehr Trainerinnen im Fußball"

Englands Teammanagerin Sarina Wiegman wünscht sich mehr Trainerinnen im Fußball. "Ich hoffe, dass es in Zukunft mehr Trainerinnen im Fußball geben wird", sagte die 53-Jährige am Sonntag, nachdem sie durch das Ausscheiden Südafrikas als letzte Trainerin bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland feststand.