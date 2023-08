Wintersport-Heldin geschockt: Was ist mit Menschlichkeit? Was ist mit Anstand?

„Da stehen Menschen weinend vor einer TV-Kamera...“

Geisenberger schockiert: „Was mit Menschlichkeit?“

„Aber das, was in den sozialen Netzwerken alles geschrieben wird, das schockiert mich wirklich! Was ist mit Menschlichkeit? Was ist mit Anstand? Was ist mit Respekt?“, fragte die 34-Jährige, die nach der Geburt ihres zweiten Kindes eine erneute Rückkehr in Eisrinne nicht ausschließt.