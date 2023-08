Den 1:0-Erfolg der spanischen Fußballerinnen im WM-Endspiel in Sydney gegen Europameister England haben in der Live-Übertragung im ZDF am Sonntagmittag im Schnitt 5,38 Millionen Fans verfolgt. Der Marktanteil belief sich auf 41,8 Prozent. Ab 14.20 Uhr schauten nach dem Abpfiff noch 2,94 Millionen (MA: 24,2 Prozent) im Zweiten zu.