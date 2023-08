Zuschauerbilanz nach WM-Vorrunde: Zwei-Millionen-Schallmauer im Visier

Die bislang unerreichte Schallmauer von zwei Millionen Stadionbesuchern ist für die Macher der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland nach der Vorrunde zumindest in Sichtweite gekommen. Bei den 48 Gruppenspielen des ersten WM-Turniers mit 32 Mannschaften registrierten die Organisatoren des Weltverbandes FIFA mit bereits 1.222.839 Zuschauern (Schnitt: 25.475 pro Spiel) beinahe so viele Besucher in den Arenen wie bei der vorherigen WM-Endrunde 2019 in Frankreich insgesamt. Vor vier Jahren waren bei 52 Spielen 1.131.312 Fans (21.756) gezählt worden.