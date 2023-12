Klub WM: Manchester City als Favorit in der Wüste - LIVE im TV, Ticker und Stream

Die alljährliche FIFA Klub-WM steht an! Auch in diesem Jahr duellieren sich die kontinentalen Meister und der Meister des Gastgeberlandes um den Titel.

Am Dienstag (12.12., ab 19.00 Uhr) startet der das Turnier in die erste Runde. Al-Ittihad empfängt als amtierender Meister des Gastgeberlandes Saudi-Arabien den Meister aus Ozeanien Auckland City. Der Sieger der Partie nimmt den letzten Platz in der 2. Turnierrunde ein.