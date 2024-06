Klub WM: Real Madrid droht FIFA mit Boykott

Die Klub-WM erhält künftig ein neues Format . Statt wie bisher mit sieben Teams sollen 2025 gleich 32 Teams im Sommer an den Start gehen.

Am Plan der FIFA gab immer wieder heftige Kritik. Champions-League-Sieger Real Madrid geht nun sogar einen Schritt weiter - und kündigte in Person von Trainer Carlo Ancelotti einen Boykott an.