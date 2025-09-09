Weiper und Tresoldi überragen: U21 feiert Auftakt nach Maß

SID 09.09.2025 • 22:22 Uhr Mit einem Torfestival startet die neu formierte U21 in die EM-Qualifikation. Zwei Vizeeuropameister harmonieren prächtig.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den Auftakt in die EM-Qualifikation souverän gewonnen. Angeführt von dem überragenden Sturm-Duo Nelson Weiper und Nicoló Tresoldi feierte die neu formierte Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo vor 9019 Zuschauern im Rostocker Ostseestadion ein lockeres 5:0 (2:0) gegen Außenseiter Lettland.

{ "placeholderType": "MREC" }

Etwas mehr als zwei Monate nach der bitteren Finalniederlage gegen England (2:3 n.V.) glänzten dabei zwei, die schon im letzten Jahrgang und bei der EM in der Slowakei für Furore gesorgt hatten. Weiper vom FSV Mainz 05 markierte die Führung (19.) und legte zwei weitere Treffer von Tresoldi (Club Brügge) auf, der sogar einen Hattrick erzielte (44./50./57.). Muhammed Damar besorgte den Endstand (59.), die DFB-Auswahl untermauerte damit ihre klare Favoritenstellung in der Quali-Gruppe F auf dem langen Weg zur Endrunde 2027 in Serbien und Albanien.

Vier Tage nach der erfolgreichen Generalprobe in Albanien (2:0) standen neben Weiper und Tresoldi auch Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach), Elias Baum (Eintracht Frankfurt) und Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) und damit alle fünf Vizeeuropameister in der Startelf. „Sie haben auf jeden Fall diesen kleinen Vorsprung“, hatte Di Salvo im Vorfeld betont, „und trotzdem müssen sie sich neu beweisen.“

Im Tor startete Mio Backhaus von Werder Bremen, die Kapitänsbinde übernahm überraschend Innenverteidiger Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), zweitjüngster Spieler im Kader. „Er bringt vieles mit, eine Mannschaft zu führen“, sagte Di Salvo bei ran. Der 46-Jährige selbst freute sich vor allem auf seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, von 2001 bis 2006 habe er bei der Hansa „die prägendste Zeit“ seiner Profikarriere genossen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Seine Mannschaft hatte anders als am Freitag in Elbasan überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten. Tresoldi scheiterte bereits nach 76 Sekunden freistehend an Nikita Parfjonovs, gegen Weipers Flachschuss war der lettische Keeper chancenlos. Die DFB-Auswahl zeigte sich spielfreudig, ließ die Gäste zu keinem Zeitpunkt ins Spiel kommen. Eine weitere starke Kombination über den sehr aktiven Gruda und Weiper vollendete Tresoldi, der seinen Sahnetag nach der Halbzeit mit einem Doppelschlag krönte. Spielmacher Damar erzielte mit einem schönen Schlenzer sein erstes U21-Tor.

„Wir setzen vieles sehr gut um, was wir uns vorgestellt haben“, zeigte sich Co-Trainer Shkodran Mustafi schon zur Halbzeit zufrieden, spätestens nach dem 3:0 war der Knoten endgültig geplatzt. Mustafi hatte im Anschluss an die EM die Nachfolge von Hermann Gerland angetreten, der Weltmeister von 2014 stand an der Seitenlinie im regelmäßigen Austausch mit Di Salvo.