Comeback nach 0:2: Frankreich begeistert sich selbst

In der Neuauflage des WM-Halbfinals von 2018 ging Belgien durch Yannick Ferreira Carrasco (37.) und Chelseas Romelu Lukaku (40.) zunächst in Führung, angeführt vom starken Mbappe drehte der Weltmeister dann auf. Karim Benzema (62.) und Mbappe (69.) per Foulelfmeter glichen aus, Theo Hernandez (90.), Bruder von Bayern Münchens Lucas Hernandez, erzielte den entscheidenden Treffer. "Das französische Team ist immer da", sagte Deschamps. Im Finale im Mailänder San Siro am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) treffen die Franzosen nun auf Spanien.