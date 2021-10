Italiens Weltrekordserie gestoppt: Torres schießt Spanien ins Finale der Nations League

Italien kam im Mailänder San Siro zunächst gut in die Partie, die Spanien in der Folge an sich riss. Jeweils bei Flanken von der linken Außenbahn traf Torres erst per sehenswerter Direktabnahme und kurz vor der Halbzeit per Kopf. Bonucci verhinderte bereits kurz nach dem 0:1 Schlimmeres, als er nach einer missglückten Abwehr von Torhüter Gianluigi Donnarumma kurz vor der Linie in höchster Not klärte.