Bierhoff schwört DFB-Team auf Nations League ein

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die deutsche Nationalmannschaft auf eine erfolgreiche Saison in der Nations League eingeschworen. "Die Nations League ist enorm wichtig. Man merkt in Diskussionen mit der UEFA, dass sie wirklich an Bedeutung gewonnen hat, auch an Prestige. Das ist ein sehr interessanter Wettbewerb", sagte Bierhoff zum Abschluss des Kurz-Trainingslagers in Marbella.