Gündogan lässt DFB-Zukunft offen

Außerdem blieben bis zum WM-Start in Katar "nur noch sechs Pflichtspiele. In diesen Duellen wird es auch darum gehen, sich zu finden und bestmöglich für die Weltmeisterschaft einzuspielen." Da Deutschland den Status als Turniermannschaft "leider in den letzten Jahren verspielt" habe, so Gündogan weiter, seien solche Spiele im Vorfeld "für das Selbstvertrauen umso entscheidender".