DFB: Hansi Flick appelliert an UEFA und FIFA, die Saison zu entzerren

Zum Abschluss einer langen Saison mit im Extremfall an die 60 Pflichtspielen seien die vier Nations-League-Partien „einfach zu viel“, klagte Flick vor dem dritten Einsatz am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Ungarn - gerade mit Blick auf die beiden vorangegangenen Pandemie-Jahre.