Bulgariens Nationalcoach Petrow tritt zurück

„Ich habe nicht das moralische Recht zu bleiben. Wir werden uns trennen. Ich übernehme die ganze Verantwortung“, sagte der im Januar 2021 angetretene Petrow dem TV-Sender BNT. Interimsweise wird nun Sportchef Georgi Iwanow das Team in den Auswärtsspielen gegen Gibraltar am Donnerstag und drei Tage darauf in Georgien betreuen.