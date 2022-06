DFB-Team: Hansi Flick vor WM 2022 in Katar auf Suche nach Top-Torjäger - SPORT1-Kommentar

Auch wenn es beim Länderspiel-Klassiker gegen England das dritte 1:1 in Folge gab, zeigte der viermalige Weltmeister am Dienstag in München seine bis dato beste Leistung im Jahr 2022 - und insgesamt ein ganz anderes, lebhafteres Gesicht als zwölf Monate zuvor, als die Ära Joachim Löw mit einem sang- und klanglosen 0:2 im Achtelfinale der EURO gegen ebenjenen Gegner zu Ende gegangen war. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)