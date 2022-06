Nations League, DFB-Team: Bundestrainer Hansi Flick verteidigt Timo Werner gegen Kritik

„Es wird ein bisschen unterschätzt, was er für die Mannschaft leistet. Bei ihm ist wirklich Bereitschaft da, Wege zu gehen, den Gegner unter Druck zu setzen. Er schafft Räume vor der Abwehr“, sagte Flick vor dem Fußball-Klassiker am Dienstag in München gegen England. (Nations League: Deutschland - England, Dienstag ab 20.45 Uhr im Liveticker)