Italien geschockt: „Was für eine Blamage“

Der Kapitän gereizt, der Trainer bedient, die Tifosi geschockt: Das 2:5 in der Nations League gegen Deutschland hat bei Europameister Italien drei Monate nach dem blamablen WM-Aus erneut für Bestürzung gesorgt. „Italien, was für eine Blamage! Albtraum-Match gegen Deutschland“, titelte die Gazzetta dello Sport. La Repubblica schrieb von einer „schweren Demütigung, eine der schlimmsten in der Geschichte der Azzurri“.