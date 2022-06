Nations League: Gnabry und Rüdiger wieder dabei

Der Bundestrainer begnügte sich am Montagvormittag in Budapest vor dem Abflug nach Düsseldorf mit einem leichten Anschwitzen. "Am Dienstag zählt's noch mal, da wollen wir alle Körner drin haben", sagte Flick und berichtete: "Alle, die da sind, sind einsatzfähig." Marco Reus fehlt allerdings wegen eines Muskelfaserrisses.