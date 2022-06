Nations League: Nächster Sieg für Kuntz und die Türkei

Trainer Stefan Kuntz hat mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft den nächsten Sieg in der dritthöchsten Spielklasse der Nations League eingefahren. Am Samstagabend gewann die Türkei auch ihr drittes Gruppenspiel in Liga C in Luxemburg 2:0 (1:0). Damit distanzierte das Kuntz-Team den zuvor punktgleichen Gegner auf drei Punkte und bleibt mit der Optimalausbeute von neun Zählern souveräner Tabellenführer. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)