Nations-League-Start gegen Italien: Flick überrascht auf den Außen

Hansi Flick überrascht zum Nations-League-Start in Bologna gegen Europameister Italien (20.45 Uhr/RTL) auf den defensiven Außenpositionen. Gut fünf Monate vor Beginn der Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) beorderte der Bundestrainer beim Härtetest im Stadio Dall‘Ara Benjamin Henrichs und Thilo Kehrer in die Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und wählte damit einen weniger offensiven Ansatz.