Niederlande gewinnen erstmals seit 1997 gegen Belgien

Die Niederlande haben das 128. „Derby der Lage Landen“ in Belgien klar gewonnen. Zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison bezwang das Oranje-Team den Nachbarn in Brüssel auch in der Höhe verdient mit 4:1 (1:0). Damit ist die Elftal von Bondscoach Louis van Gaal bereits seit zehn Spielen ungeschlagen.